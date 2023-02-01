القوة البحرية تحذر أصحاب القوارب في العقبة من ارتفاع الموج اليوم

الوكيل الاخباري- براءة الشلالدة

عممت القوة البحرية والزوارق الملكية في العقبة صباح اليوم الأربعاء على الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة بالتواجد في المنطقة الشمالية بالقرب من سارية المراقبة البحرية بعد الظهر بسبب الأحوال الجوية السائدة.

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وقال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح لـ "الوكيل الإخباري" إن التحذيرات الجوية أشارت أن الرياح ستكون جنوبية مما يؤدي لارتفاع موج البحر في العقبة .



وأضاف "إذا لوحظ زيادة سرعة الرياح وتعمق الأحوال الجوية سيتم توجيه أصحاب القوارب إلى المرسى بتوجيهات من سارية المراقبة" داعياً الالتزام .



ودعا المواطنين إلى عدم الخروج إلى البحر خلال الأجواء السائدة التي تؤثر على المملكة.

