الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 04-04-2023 12:23 ص

القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

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الوكيل الاخباري - أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة مأدبة إفطار، مساء اليوم الاثنين، للمتقاعدين العسكريين، في فندق القوات المسلحة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأكد اللواء الركن الحنيطي على اهتمام القيادة العامة وبتوجهات ملكية مستمرة، بشؤون المتقاعدين العسكريين، وأنهم على سلم أولوياتها، وتسعى لتذليل الصعوبات والتحديات كافة التي تواجههم ضمن الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها عاملين ومتقاعدين.

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