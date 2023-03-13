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الإثنين، 13-03-2023 06:02 م

القوات المسلحة تحتفل بيوم المرأة العالمي

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الوكيل الاخباري - احتفلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاثنين، في فندق القوات المسلحة بيوم المرأة العالمي، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب، والسفير النرويجي في عمّان ايسبين ليندباك.

وقالت مدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد الطبيب منال أبو الغنم: "لقد حرص جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني على تفعيل دور المرأة الأردنية، ووجّه بأن تكون النشمية الأردنية جنباً إلى جنب مع النشامى في ميادين العز والفخار، وها هي اليوم حاضرة بين أشقائها في شتى الصنوف والمهن".

وأضافت أن المرأة العسكرية أثبتت أنها مثالاً يحتذى وأنموذجاً حاز على التقدير وطنياً وإقليمياً، مؤكدةً دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لوصول المرأة الأردنية لجميع المناصب العليا، وضمان تكافؤ الفرص مع أشقائها الرجال.

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