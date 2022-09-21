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الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 09:31 م

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس اللجنة التوجيهية الوزارية لمشروع انشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد، وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ملتزمة بتسهيل إجراءات عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين.

وقال الكسبي خلال اجتماع عقدته اللجنة في وزارة الاشغال العامة والإسكان، أمس الثلاثاء، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للتسهيل على المسافرين عبر الجسر ومنها تمديد ساعات العمل، وتطبيق نظام الحجز المسبق للمغادرين عبر جسر الملك حسين باتجاه الضفة، والذي اطلق في اب الماضي، وزيادة عدد الكوادر العاملة في الجسر، مما ساهم بتسهيل عبور الاشقاء الفلسطينيين عبر الجسر.

وجدد التأكيد على أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين، مشددًا على أن الحكومة ستناقش توصيات أخرى للجنة لإقرارها من قبل مجلس الوزراء بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة على الجسر.

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