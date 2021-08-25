الكيلاني يطالب باعتذار نائب وصف الصيادلة بالمافيا

الوكيل الاخباري- استهجن نقيب الصيادلة، الدكتور زيد روحي الكيلاني، هجوم أحد أعضاء مجلس النواب على الصيادلة ووصفهم بـ "المافيا”، مطالبا إياه باعتذار رسمي لكافة الصيادلة.

اضافة اعلان

وقال الكيلاني، الأربعاء، إن أسعار الأدوية في الأردن هي من صلاحية المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



وتاليا نصّ التصريح:



استهجن و استغرب و استنكر على عضو مجلس النواب سعادة النائب هجومه و استخدامه لمصطلحات (مافيا) عن الزملاء الصيادلة.



و أطالب باعتذار رسمي لجميع الزميلات و الزملاء الصيادلة الذين كانو دوما على أكبر قدرٍ من المسؤولية الصحية و الوطنية و اكبر مثال خلال أزمة جائحة كورونا قام الصيادلة بايصال الدواء للمنازل للاخوة المواطنين و ذلك دون اي مقابل مادي و في ظل الحجر و الحظر كنا القطاع المتحرك دومًا لخدمة الوطن و المواطن



عدا أن القطاع الدوائي في الأردن هو القطاع الوحيد الذي تميل كفة صادراته عن وارداته ليُسجل للوطن و للاقتصاد الاردني ما لم تسجله باقي القطاعات



أكدنا مرارًا وتكرارا على أن أسعار الأدوية و تسعيرها في الأردن الغالي هي تابعة للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء



و نسجل شكر للمؤسسة و الدور الرائد الذي تقوم به من مراجعة دورية للأسعار و رقابة دائمة على مختلف القطاعات



فيا ليت مجلس النواب الموقر ممثلا برئيسه و كافة اعضائه ممثلي الوطن من وقفتكم معنا كصيادلة و نحن بانتظار الاعتذار الرسمي من النائب الذي اطلق هذه العبارات المسيئة فالاردن دولة قانون و مؤسسات و أن يكون النائب على قدر من المسؤولية عندما يصف هكذا اوصاف للصيادلة.