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الأربعاء، 25-08-2021 11:52 ص

الكيلاني يطالب باعتذار نائب وصف الصيادلة بالمافيا

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الوكيل الاخباري- استهجن نقيب الصيادلة، الدكتور زيد روحي الكيلاني، هجوم أحد أعضاء مجلس النواب على الصيادلة ووصفهم بـ "المافيا”، مطالبا إياه باعتذار رسمي لكافة الصيادلة.

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وقال الكيلاني، الأربعاء، إن أسعار الأدوية في الأردن هي من صلاحية المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وتاليا نصّ التصريح:

استهجن و استغرب و استنكر على عضو مجلس النواب سعادة النائب هجومه و استخدامه لمصطلحات (مافيا) عن الزملاء الصيادلة.

و أطالب باعتذار رسمي لجميع الزميلات و الزملاء الصيادلة الذين كانو دوما على أكبر قدرٍ من المسؤولية الصحية و الوطنية و اكبر مثال خلال أزمة جائحة كورونا قام الصيادلة بايصال الدواء للمنازل للاخوة المواطنين و ذلك دون اي مقابل مادي و في ظل الحجر و الحظر كنا القطاع المتحرك دومًا لخدمة الوطن و المواطن

عدا أن القطاع الدوائي في الأردن هو القطاع الوحيد الذي تميل كفة صادراته عن وارداته ليُسجل للوطن و للاقتصاد الاردني ما لم تسجله باقي القطاعات

أكدنا مرارًا وتكرارا على أن أسعار الأدوية و تسعيرها في الأردن الغالي هي تابعة للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء

و نسجل شكر للمؤسسة و الدور الرائد الذي تقوم به من مراجعة دورية للأسعار و رقابة دائمة على مختلف القطاعات

فيا ليت مجلس النواب الموقر ممثلا برئيسه و كافة اعضائه ممثلي الوطن من وقفتكم معنا كصيادلة و نحن بانتظار الاعتذار الرسمي من النائب الذي اطلق هذه العبارات المسيئة فالاردن دولة قانون و مؤسسات و أن يكون النائب على قدر من المسؤولية عندما يصف هكذا اوصاف للصيادلة.

 

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