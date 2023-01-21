اللواء المعايطة يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة

الوكيل الإخباري - استقبل مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم السبت، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والوفد المرافق له.

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وبحث الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، لا سيّما في المجالات العلمية والبحثية.



وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء، على العلاقة الطيبة بين البلدين الشقيقين والتي عزز دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وأشاد اللواء المعايطة بالدور الأكاديمي الذي تقدمه الجامعة لتعزيز العمل الأمني العربي على أسس علمية حديثة، لافتا إلى أهمية الجانب البحثي والأكاديمي في وضع الاستراتيجيات الأمنيّة الهادفة إلى رفع قدرات الأجهزة الأمنيّة وتأهيل منتسبيها.



من جهته، أشاد الدكتور البنيان بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها مديرية الأمن العام على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أهمية العلاقة العلمية والمعرفية القائمة بين الجامعة ومديرية الأمن العام، وبما يسهم في خدمة الأمن العربي وتعزيز قدراته.

