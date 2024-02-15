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الخميس، 15-02-2024 04:27 م

وزير الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج السبت المقبل ولمدة أسبوع

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أنه سيتم تسليم تصاريح الحج للموسم المقبل السبت المقبل ولمدة أسبوع.

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وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه تم اختيار مواليد 1952/6/30 فما دون للحج العام الحالي، وسيتم إجراء قرعة لاختيار 1000 حاج من مواليد 1952/6/30 ولغاية 1970/12/31.

 

وأضاف أن حصة المملكة الأردنية الهاشمية للعام الحالي بلغت 8 آلاف حاج و4500 من حجاج عرب 48.

 

وأشار الخلايلة إلى أنه بإمكان تسلم تصاريح الحج من خلال مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة.

 

 

 




 

 


 

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