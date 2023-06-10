السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في عمان

الأمن العام ينعى اللواء الركن المتقاعد سلمان محمد مفلح المعايطة

الزراعة توضح حول ما يشاع عن إغراق السوق بالفواكه والخضار المستوردة

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

السبت، 10-06-2023 03:59 م

المحافظة يرعى حفل تخريج طلبة الثاني ثانوي في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين

3634380e-56af-4ae1-84e6-ebc43efadba4


الوكيل الاخباري- رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم السبت حفل تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة الصف الثاني الثانوي في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين بحضور مدير التربية والتعليم للواء ماركا الدكتور جمال الحناوي وعدد من أبناء الأسرة التربوية وأولياء الأمور.

اضافة اعلان


وأكد الدكتور محافظة اهتمام الوزارة بالطلبة المكفوفين وجميع الطلبة من ذوي الإعاقة باعتبارهم مكونا هاما من مجتمعنا الأردني، مشيرا إلى أن الوزارة وإيمانا منها بقدرة هذه الفئة على العطاء والإنجاز والمشاركة الفعلية في مسيرة البناء الأردنية تنفذ برنامجا لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة مع أقرانهم في مدارسها، وذلك من خلال توفير البيئة المدرسية الملائمة لعملية الدمج، وتأهيل وتدريب معلمي وكوادر المداس الدامجة بما يمكنها من تنفيذ هذا البرنامج الريادي.


وهنأ الدكتور محافظة الطلبة وذويهم ومعلميهم، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر المدرسة التعليمية والإدارية، وأولياء الأمور على تقديم الدعم اللازم لتمكين أبنائنا الطلبة من متابعة تعليميهم وامتلاكهم المهارات الحياتية ليكنوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل الأردني.


واشتمل الحفل على وصلات غنائية وتمثيلية قدمها طلبة المدرسة، وعروض مسرحية تعبر عن واقع الاشخاص المكفوفين، وتحكي قصص نجاحهم، وقدرتهم على التحدي، والإصرار على أن يكونوا مكونا فاعلا من مجتمعنا الأردني.


بدورها أعربت مديرة المدرسة الدكتورة نجاح الخلايلة عن فخرها واعتزازها بتخريج فوج جديد من أبنائنا الطلبة المكفوفين، متمنية لهم مزيدا من النجاح والتوفيق،لافتة إلى أن تخريج هذه الأفواج من الطلبة المكفوفين، يؤكد إصرار الجميع طلبة وأولياء أمور ومعلمين على تذليل التحديات وتعظيم الإنجازات لتمكين هذه الفئة من أبنائنا الطلبة من حقهم في التعليم واكتساب المهارات التي تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية أسوة بغيرهم من فئات المجتمع.  


وأعرب الجميع عن شكرهم لوزارتهم التي لا تأل جهدا في تقديم الدعم الحقيقي لمدرسة المكفوفين، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لهم .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dd0f75d2cb47d275d549ba1624c10206

شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في عمان

29523ad1-921e-4f0f-a9dd-c75c29f5a75d

الأمن العام ينعى اللواء الركن المتقاعد سلمان محمد مفلح المعايطة

5202327165139437946145

الزراعة توضح حول ما يشاع عن إغراق السوق بالفواكه والخضار المستوردة

64845c4b6ee74

وزير السياحة: ندرس تفاصيل قدوم السياح اليمنيين للأردن

352285431_705731004693487_8369571532261144893_n

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

7328cb14-9d4e-4a48-b8ca-9d5eb5a41099

"اليرموك" بطلا "ليد الجامعات" للمرة الثانية على التوالي

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن موعد التقدم للعمل الإضافي

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

“التعليم العالي”: طلبات القبول الموحد في النصف الثاني من آب المقبل

التربية ٣

نتائج امتحانات الرتب للمعلمين قبل منتصف الشهر الجاري

مدرسة

توضيح حول موعد تسجيل طلبة الصف الاول بالمدارس

wwrrr

تكريم المدارس الفائزة بمسابقة الرسم للطلبة المنتفعين من الوجبة الصحية