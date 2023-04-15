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السبت، 15-04-2023 06:26 م

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ينفذ برنامج مساعدات للبدو الرحل

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الوكيل الإخباري - نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الاسلامية، برنامجا لمساعدة البدو الرحل في مختلف مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية.

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وتضمن البرنامج، توزيع طرود خيرية، ومساعدات على الأسر القاطنة والمتنقلة في اعماق الصحراء، والبعيدة عن المراكز التجارية والمولات والمحلات العامة.


وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، أن البرنامج يأتي تنفيذا لمخرجات دراسة البدو الرحل التي أجراها الصندوق وتعتبر الاولى على مستوى المملكة، والهادفة إلى تحديد أوجه الدعم والمساعدة في جميع مناطق البادية الأردنية، وذلك استنادا إلى معايير محددة وشروط معينة.


وأضاف الفايز، أن الصندوق يسعى من خلال البرنامج، إلى الوصول للعائلات القاطنة بمناطق بعيدة عن مراكز التسوق والتموين ولا يوجد بها شبكة مواصلات وخاصة خلال الشهر المبارك. 


ولفت مدير الصندوق، إلى ان مخرجات الدراسة خلال المرحلة القادمة، ستشمل برنامجا لدعم البدو الرحل ضمن قطاعي الصحة والتعليم، وتنفيذ زيارات وجولات ميدانية لدعمهم ومساعدتهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.


يشار إلى أن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج خلال الحملة الاخيرة، بلغ حوالي 450 أسرة في مختلف مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية.

 




 

 


 

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