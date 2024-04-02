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الثلاثاء، 02-04-2024 11:01 ص

اربد : بلدية الكفارات تنفذ عددا من المشاريع الخدمية الهامة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الكفارات حسين حمزة عبيدات، إن البلدية التابعة للواء بني كنانة في محافظة اربد نفذت أخيرا العديد من المشاريع الخدمية الهامة، ولا يزال بعضا منها قيد التنفيذ حتى الآن.اضافة اعلان


وأضاف عبيدات، اليوم الثلاثاء، أن البلدية نفذت معظم المشاريع الخدمية ومنها مشاريع فتح وتعبيد الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها، وإنشاء أرصفة وأطاريف لمعظم الشوارع ومشاريع تصريف مياه الأمطار، وإعادة تأهيل وصيانة الأبنية والحدائق والمتنزهات في المناطق التابعة لها.

وعن مشروع إنارة الطريق الواصل بين بلدة حرثا وبلدة عقربا، أشار إلى أن البلدية أنهت جميع أعمال المشروع ومنها إنارة الشارع بطول 4 كم، وزراعة 125 عمود للإنارة، والذي تم تنفيذه من قبل شركة الكهرباء بنسبة 75% على حساب فلس الريف، و25% على حساب بلدية الكفارات، حيث بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 53 ألف و580 دينارا.

وعن المشاريع القائمة حاليا بين عبيدات، أن البلدية تعكف حاليا على دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية وعدة مصانع منها، مصنع مواد إسمنتية ومصنع لتعليب عبوات زيت الزيتون، ومصنع توريد حاويات معدنية، إضافة الى إنشاء محطة محروقات وحفر بئر ارتوازي، وتركيب مظلات انتظار للركاب في معظم الأماكن الحيوية، وذلك لتنظيم حركة الحافلات وحماية الموطنين وطلاب الجامعات من حر الصيف وبرد الشتاء، ومشروع تركيب وصيانة المظلات في المقابر.

يشار إلى أن بلدية الكفارات التابعة للواء بني كنانة تضم عدة قرى منها "قرية كفرسوم، حبراص، يبلا، الرفيد، حرثا، برشتا، اليرموك وعقربا.

 




 

 


 

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