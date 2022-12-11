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الأحد، 11-12-2022 01:58 م

ورشة في إربد عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري- نظمت جمعية "نجاحي بكم" لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة إربد، بالتعاون مع المنظمة الإيطالية " الانترسوس"، اليوم الأحد، ورشة توعية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي.

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وتحدثت المدربة دعاء فرغلي خلال الورشة، عن مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي والبدني والنفسي، وأسبابه وآثاره والوقاية منه، وتعريف المشاركين بالجهات المعنية للحماية من العنف ومساعدة السيدات اللواتي يتعرضن له، إضافة إلى استشارت قانونية مجانية.


بدورها، قالت رئيسة الجمعية آيات نوافلة، إن الورشة هدفت إلى رفع وعي المشاركات بحقوقهن وواجباتهن، وتدريبهن على كيفية التعامل مع مشاكلهن.


وتخلل الورشة نقاش مع المشاركات تركز على سبل الحد من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي ودور التوعية المجتمعية والدينية منه.

 




 

 


 

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