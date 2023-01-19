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الخميس، 19-01-2023 02:48 م

المستشفيات الخاصة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز

جمعية-المستشفيات-الخاصة


الوكيل الإخباري - نظمت جمعية المستشفيات الخاصة، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، ورشة عمل تعريفية حول جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، أكد المدير التنفيذي للجمعية نصر المجالي، استعداد الجمعية للتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز من أجل نشر ثقافة التميّز والابتكار من خلال نشر الوعي عن أهمية حصول المستشفيات الأعضاء على هذه الجائزة.


وعرض مدير دائرة العلاقات العامة والاتصال في الجمعية فارس الكيلاني، مزايا جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز وآلية الاشتراك، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جائزة لفئة قطاع المستشفيات الخاصة في الأردن.

 




 

 


 

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