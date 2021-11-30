المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري للشهر القادم - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقو قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق اسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من الأربعاء، للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد).

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وقالت إنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهره عمان.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري هنا

أسماء ضباط وضباط صف وأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري هنا