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الإثنين، 08-11-2021 01:59 م

سحب قرعة بطولة القوات المسلحة الأردنية للملاكمة

القوات المسلحة


الوكيل الإخباري - سحبت، اليوم الاثنين، في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، قرعة بطولة القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، للملاكمة .

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ويشارك في البطولة 65 لاعبا يمثلون: المنطقة العسكرية الوسطى والشمالية والشرقية، وقيادة الحرس الملكي الخاص، وقيادة سلاح المدفعية. 


وقال الناطق الإعلامي لمديرية الاتحاد الرياضي العسكري النقيب محمد المناصير ، إن منافسات البطولة تنطلق يوم غد الثلاثاء، وتستمر ثلاثة أيام، بتعاون واشراف وادارة لجنة الحكام التابعة للإتحاد الأردني للملاكمة .


وعلى صعيد آخر، تنطلق بطولة القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، لكرة القدم خلال الفترة من 12 الشهر المقبل وحتى السادس من شهر كانون الثاني المقبل، بمشاركة 8 فرق مقسمة على مجموعتين.


 




 

 


 

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