المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

الوكيل الإخباري

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- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء عن إحالتها لقضيتين إلى الادعاء العام بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال في محافظة عجلون.وأكدت "المستقلة للانتخاب" بأنها بعد التحقق من الشكاوى التي وصلتها جرى مخاطبة الأجهزة الأمنية بخصوص التحقيق مع أحد المواطنين الذي عرض مجموعة لأصوات الناخبين في منطقته من محافظة عجلون للبيع.في حين أن القضية الثانية التي جرى التحقق منها واحالتها للإدعاء العام تتعلق بقيام أحد الناخبين بعرض صوته للبيع على مجموعات الاتصال الاجتماعي.وفي السياق أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية قد بلغت (39) مخالفة.