الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

وفاة و4 إصابات بحادث سير في عمان والامن يضبط كافة اطراف الحادث

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

الثلاثاء، 25-06-2024 05:02 م

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

1 (56)


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء عن إحالتها لقضيتين إلى الادعاء العام بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال في محافظة عجلون. اضافة اعلان


وأكدت "المستقلة للانتخاب" بأنها بعد التحقق من الشكاوى التي وصلتها جرى مخاطبة الأجهزة الأمنية بخصوص التحقيق مع أحد المواطنين الذي عرض مجموعة لأصوات الناخبين في منطقته من محافظة عجلون للبيع. 

في حين أن القضية الثانية التي جرى التحقق منها واحالتها للإدعاء العام تتعلق بقيام أحد الناخبين بعرض صوته للبيع على مجموعات الاتصال الاجتماعي.

وفي السياق أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية قد بلغت (39) مخالفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-25 at 7.29.11 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحموري وبني عامر والمومني

1719322220844

مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

1719324900663

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

1719328044884

بحث تحديات وسبل تحسين الواقع المائي في المفرق

1719325569329

إلزام شركات الخدمات المالية بالحفاظ على السرية لحسابات عملائها

5

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

أخبار متعلقة
Ajloun_City

عجلون: تنفيذ مشاريع بيئية بـ20 ألف دينار

1718717139175

زراعة عجلون تزيل 15 اعتداءً على أراضٍ حرجية

unnamed

صندوق الزكاة يوزع مساعدات غذائية على 150 أسرة بعجلون

M63A9710 - Copy

"راصد" يوصي بتكثيف جهود توعية الناخبين في تسكين الأصوات

1717440274385

عجلون: لقاء يبحث تعزيز جهود حماية البيئة والغابات

WhatsApp Image 2024-06-01 at 1.39.32 PM

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية بعنوان "قرع الأبواب"