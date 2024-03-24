الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

شهيدان ومصابون بقصف منزل في رفح

قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

الأحد، 24-03-2024 01:38 م

المستقلة للانتخاب تدعو الناخبين الشركس والشيشان والمسيحيين للاطلاع على خدمة تغيير الدائرة الانتخابية

c20a0166


الوكيل الإخباري - جددت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوتها للناخبين الشركس والشيشان والمسيحيين الراغبين بتغيير الدائرة الانتخابية، من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة قد أطلقت هذه الخدمة الإلكترونية للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، والتي تتيح إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية لدائرة يتواجد فيها مقعد مخصص لهم، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم في تلك الدائرة.

اضافة اعلان


وبينت الهيئة أن النقل يكون من خلال اختيار خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحي او الشركشي أو الشيشاني، من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب واختيار منصة الخدمات الإلكترونية للناخبين.
    
ونصت المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على "إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.

ويذكر أن الدوائر الانتخابية والتي خصص فيها مقاعد للمسيحيين هي (عمان الثانية، الزرقاء، البلقاء، مأدبا، إربد الثانية، عجلون، الكرك)، والدوائر الانتخابية التي خصص فيها مقاعد للشركس والشيشان هي ( عمان الثالثة، الزرقاء ). 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
435856_6_1651059756

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

1711277632241

الزرقاء: تخريج 22 طالبا من حفظة دور القرآن الكريم

1711273714834

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

434142407_799046752257032_65121357653599627_n

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

4c1c9175-1146-4edb-ab20-28522912ccbc

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستضيف المركز الوطني للأمن السيبراني

hart5675676

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

أخبار متعلقة
1711273714834

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

0

أوقاف عجلون توزع مساعدات على أسر محتاجة بالمحافظة

Ftm-6TfWwAMQ_Cd

عجلون: أمطار الخير تنعش آمال المزارعين

b5a9a36f-36c2-4d7e-92cf-56a87d62af49

لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

c20a0166

المستقلة للانتخاب: تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين إلكترونيا

1220233120125416849745

الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية