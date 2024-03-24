المستقلة للانتخاب تدعو الناخبين الشركس والشيشان والمسيحيين للاطلاع على خدمة تغيير الدائرة الانتخابية

الوكيل الإخباري - جددت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوتها للناخبين الشركس والشيشان والمسيحيين الراغبين بتغيير الدائرة الانتخابية، من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.



وكانت الهيئة قد أطلقت هذه الخدمة الإلكترونية للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، والتي تتيح إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية لدائرة يتواجد فيها مقعد مخصص لهم، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم في تلك الدائرة.

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وبينت الهيئة أن النقل يكون من خلال اختيار خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحي او الشركشي أو الشيشاني، من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب واختيار منصة الخدمات الإلكترونية للناخبين.



ونصت المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على "إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.



ويذكر أن الدوائر الانتخابية والتي خصص فيها مقاعد للمسيحيين هي (عمان الثانية، الزرقاء، البلقاء، مأدبا، إربد الثانية، عجلون، الكرك)، والدوائر الانتخابية التي خصص فيها مقاعد للشركس والشيشان هي ( عمان الثالثة، الزرقاء ).

