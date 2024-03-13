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الأربعاء، 13-03-2024 07:28 م

المستقلة للانتخاب: تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين إلكترونيا

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الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني للشركس والشيشان والمسيحيين.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تتيح الخدمة الإلكترونية للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية لدائرة يوجد فيها مقعد مخصص لهم، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم في تلك الدائرة.


ويكون النقل من خلال اختيار خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحي أو الشركشي أو الشيشاني من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب (www.iec.jo) واختيار منصة الخدمات الإلكترونية للناخبين.


ونصت المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على “إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.


ويذكر أن الدوائر الانتخابية والتي خصص فيها مقاعد للمسيحيين هي (عمان الثانية، الزرقاء، البلقاء، مادبا، إربد الثانية، عجلون، الكرك)، والدوائر الانتخابية التي خصص فيها مقاعد للشركس والشيشان هي (عمان الثالثة، الزرقاء).


 




 

 


 

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