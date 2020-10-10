المطعوم الرباعي يصل المملكة خلال يومين وهذا سعره

الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلــة، الدكتور زيد الكيلاني، أن المطعوم الرباعي الخاص بالأنفلونزا الموسمية ، سيصل الأردن خلال اليومين القادمين .
وأوضح الكيلاني، السبت، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستتخذ إجراءات الفحص اللازمة ، في سبيل توريده إلى الســـوق المحلي ، بعد أسبوعين على أبعد تقدير .
وعن سعر المطعوم ، بيّن أنه سيتم الإعلان عن ذلك من خلال "الغذاء والدواء" ، وأضاف " سيكون سعره نحو 9 دنانير".
"سيكون عدد المطاعيم الرباعية (150) ألف مطعوم في القطاع العام ، ونحو (40) ألف في القطاع الخاص"، وفق الكيلانـي.
ولفت ، أن من تناول المطعوم الثلاثي، عليه أن لا يتناول المطعوم الرباعي، فكلاهما يعملان عمل الوقاية من الأنفلونزا الموسميّة.
يشار ، أن المطعوم الثلاثي يغطي (3) سلاسل من الإنفلونزا وتشمل انفلونزا الخنازير والانفلونزا الموسمية ، أما المطعوم الرباعي فيغطي 4 سلاسل من الانفلونزا الموسمية .
كما أن المطعوم الثلاثي والرباعي يشملان على لقاح ضد أخطر أنواع الانفلونزا الموسمية وهي أنفلونزا الخنازير .
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