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السبت، 10-10-2020 12:39 م

وفق نقيب الصيادلة لـ"الوكيل الإخباري"

المطعوم الرباعي يصل المملكة خلال يومين وهذا سعره

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توضيحية


الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلــة، الدكتور زيد الكيلاني، أن المطعوم الرباعي الخاص بالأنفلونزا الموسمية ، سيصل الأردن خلال اليومين القادمين .

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وأوضح الكيلاني، السبت،  لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستتخذ إجراءات الفحص اللازمة ، في سبيل توريده إلى الســـوق المحلي ، بعد أسبوعين على أبعد تقدير  .

 

وعن سعر المطعوم ، بيّن أنه سيتم الإعلان عن ذلك من خلال "الغذاء والدواء" ، وأضاف " سيكون سعره نحو 9 دنانير".

 

"سيكون عدد المطاعيم الرباعية (150) ألف مطعوم في القطاع العام ، ونحو (40) ألف في القطاع الخاص"، وفق الكيلانـي.

 

ولفت ، أن من تناول المطعوم الثلاثي، عليه أن لا يتناول المطعوم الرباعي، فكلاهما يعملان عمل الوقاية من الأنفلونزا الموسميّة.

 

يشار ، أن المطعوم الثلاثي يغطي (3) سلاسل من الإنفلونزا وتشمل انفلونزا الخنازير والانفلونزا الموسمية ، أما المطعوم الرباعي فيغطي 4 سلاسل من الانفلونزا الموسمية .

كما أن المطعوم الثلاثي والرباعي يشملان على لقاح ضد أخطر أنواع الانفلونزا الموسمية وهي أنفلونزا الخنازير .

 

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