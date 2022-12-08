المعاصر: 80% إنتاج زيت الزيتون من الإجمالي المتوقع للموسم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

وصلت نسبة إنتاج زيت الزيتون المحلي نحو 80% من الإنتاج الكلي المتوقع للموسم الحالي علماً أن المتبقي 20% ، وفقاً للناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري.

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وأضاف العمري اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن نسب الإنتاج لزيت الزيتون ضمن معدلاته الطبيعية خلال الموسم .



وحول الأسعار أكد أنها مستقرة وخاضعة لمبدأ العرض والطلب في السوق مؤكداً أن سعر التنكة حول الـ 85 ديناراً.



وقارب موسم الزيتون على الانتهاء للعام الحالي والذي بدأ منتصف شهر تشرين الأول الماضي وسيستمر لنهاية شهر كانون أول الحالي.

