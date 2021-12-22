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الأربعاء، 22-12-2021 05:11 م

المعاني يحذر من سرعة انتشار متحور اوميكرون

كورونا 7


الوكيل الاخباري - حذر الخبير في الوبائيات وامين عام وزارة الصحة الاسبق، الدكتور عبدالرحمن المعاني، من سرعة انتشار متحور اوميكرون نظرا لكونه يضاعف اعداد الاصابات ثلاث مرات عن متحور دلتا السائد حاليا، مشيرا الى ان بعض دول اوروبا اتخذت اجراءات مشددة وعادت لمنع الاحتفالات والزيارات الشخصية في المنازل بعد ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات بالمتحور نفسه.

واضاف المعاني في تصريحات صحفية إن المرحلة المقبلة لا تحتاج الى التراخي والمراهنة على عامل الوقت وأن اعداد الاصابات لن ترتفع، مشددا على ضرورة وقف التجمعات والغاء الاحتفالات وزيادة عدد الفحوصات للتسلسل الجيني وعدم ارسال رسائل اطمئنان وكأن الوباء بدأ بالانحسار، والاعلان عن ارقام الاصابات بالمتحورات بكل شفافية.

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