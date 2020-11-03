المعاني يطالب بحظر شامل حسب القطاعات

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني انه لو كان صاحب القرار لعاقب المخالفين لتعليمات الوقائية من فيروس كورونا بشدة.



وردا على سؤال وجه عبر صفحته على موقع "تويتر" حول القرارات التي كان سيتخذها لو انه كان صاحب قرار ، قال المعاني : سأعلن حظرا شاملا مقوننا حسب القطاعات، وسأفحص كل الناس، وسأعاقب المخالفين بشدة، وسأشتري خدمات عاملين في القطاع الصحي ليعملوا في مستشفيات ميدانية مجهزة تفتتح لعلاج مرضى كورونا لمنع قطاعنا الصحي من الانهيار.

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وسأجري الانتخابات من خلال السيارات دون تخالط بعد تعديل الأنظمة للسماح بذلك، وفقا للمعاني.



