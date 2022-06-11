السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون

الجامعة العربية تعقد اجتماعاً استثنائياً لفريق خبراء مكافحة الإرهاب

الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين

بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

العثور على جثتين بموقع تحطم مروحية في ايطاليا

المستثمرين الأردنية تناقش تحديات الاستثمار

الهند.. السلطات تعتقل 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب

قانون روسي يمنع ذوي السوابق من قيادة سيارات الأجرة والحافلات

السبت، 11-06-2022 03:40 م

المفرق: إعادة تأهيل وتشغيل حديقة الخط الحجازي الأردني

281001_18_1654940559


الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر أخو رشيدة الخزاعلة، انه تم الاتفاق، على إعادة تأهيل حديقة الخط الحجازي الأردني، المنوي تشغيلها قريبا والتي ستكون متنفسا لأهالي المحافظة وفق متطلبات المرحلة.

اضافة اعلان


وبحث أخو رشيدة، اليوم السبت، مع مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، التعاون المشترك لخدمة أبناء المدينة وإزالة العقبات التي تواجه المشاريع العالقة منذ سنوات.


وأشار الى اهمية المساهمة في عملية ترويج وتسويق هذه المواقع وجذب الحركة السياحية والمحافظة على التراث في الموقع ليكون معلما تاريخيا وسياحيا.


من جهته، أوضح المهندس خليل، أن القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع اليوم، ستسهم بزيادة تنمية المدينة بمختلف المجالات، نظرا لوجود الخط الحجازي الأردني الذي يمثل معلما تاريخيا، الامر الذي يتطلب ديمومة الاهتمام بها، مؤكدا أن المؤسسة وضعت خطة تسوقية وترويجية لسكة الحديد وبالتعاون مع بلدية المفرق الكبرى.


وتفقد الجانبان موقع محطة الخط الحديدي الحجاز الأردني وحديقة المحطة، لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج التي ستعود بالفائدة على المواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
42021267568154879582

الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين

w

بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون

620228164536536480456

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

عطلة

توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

827280-c10a9480b87bcb3708cf968c37f37f5a

مطالب بتمكين فئة متلازمة داون في مادبا

279008211_309115654729009_6480555036157046554_n (1)

مع ارتفاع درجات الحرارة.. الدفاع المدني يحذر من الحرائق

أخبار متعلقة
معلومات_عن_الإبل

الكشف عن مرض تسبب بنفوق الإبل في المفرق

مستشفى المفرق الحكومي (أرشيفية)

مستشفى المفرق الحكومي يجري عمليتين جراحيتين نوعيتين

1652970943643

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومنطقة المفرق التنموية

WhatsApp Image 2022-05-17 at 3.29.04 PM

إعادة فتح الجزء المغلق من طريق الزرقاء - المفرق

WhatsApp Image 2022-05-17 at 3.17.53 PM

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

1652618113364

انطلاق المهرجان الثقافي السياحي الأول بالمفرق في 25 أيار الحالي