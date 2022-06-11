المفرق: إعادة تأهيل وتشغيل حديقة الخط الحجازي الأردني

الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر أخو رشيدة الخزاعلة، انه تم الاتفاق، على إعادة تأهيل حديقة الخط الحجازي الأردني، المنوي تشغيلها قريبا والتي ستكون متنفسا لأهالي المحافظة وفق متطلبات المرحلة.

اضافة اعلان



وبحث أخو رشيدة، اليوم السبت، مع مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، التعاون المشترك لخدمة أبناء المدينة وإزالة العقبات التي تواجه المشاريع العالقة منذ سنوات.



وأشار الى اهمية المساهمة في عملية ترويج وتسويق هذه المواقع وجذب الحركة السياحية والمحافظة على التراث في الموقع ليكون معلما تاريخيا وسياحيا.



من جهته، أوضح المهندس خليل، أن القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع اليوم، ستسهم بزيادة تنمية المدينة بمختلف المجالات، نظرا لوجود الخط الحجازي الأردني الذي يمثل معلما تاريخيا، الامر الذي يتطلب ديمومة الاهتمام بها، مؤكدا أن المؤسسة وضعت خطة تسوقية وترويجية لسكة الحديد وبالتعاون مع بلدية المفرق الكبرى.



وتفقد الجانبان موقع محطة الخط الحديدي الحجاز الأردني وحديقة المحطة، لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج التي ستعود بالفائدة على المواطنين.