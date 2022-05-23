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الإثنين، 23-05-2022 12:44 م

مستشفى المفرق الحكومي يجري عمليتين جراحيتين نوعيتين

مستشفى المفرق الحكومي (أرشيفية)


الوكيل الإخباري - تمكنت الكوادر الطبية بقسم العظام في مستشفى المفرق الحكومي من تحقيق إنجازات طبية نوعية، من خلال إجراء عمليتين جراحيتين نوعيتين.

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وقال مدير المستشفى الدكتور مقبل الشرفات إن الكادر الطبي تمكن من إجراء عملية نوعية لمصاب يعاني من كسر متفتت ومعقد في مفصل الركبة من الدرجة السادسة، حيث تم تثبيته باستخدام صفيحتين معدنيتين.


وأضاف أنه تم كذلك إجراء عملية جراحية ناجحة لمصاب يعاني من جرح قطعي في الرسغ، نتج عنه قطع كامل في العصب الأوسط وقطع كامل في وتر الرسغ ومرتد للأعلى، حيث تم استعادة وتر الرسغ من جرح صغير في منتصف الساعد وإعادته إلى مجراه، وخياطته دون الحاجة لفتح الساعد كاملا للبحث عن الوتر.


وبين الشرفات أن رسالة المستشفى تتمثل في تقديم خدمات طبية وعلاجية مثلى للمواطنين في المفرق، لا سيما وأن المستشفى الذي يعد أقدم مستشفيات المحافظة يشهد في أغلب الأحيان مراجعة أعداد كبيرة من المرضى في جميع أقسامه.

 




 

 


 

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