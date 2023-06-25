المفرق : تصدير 137 ألف رأس من الأغنام للأسواق السعودية

الوكيل الاخباري - قالت مديرة مديرية زراعة المفرق، الدكتورة ابتهال الخريشا، إن صادرات المحافظة من الأغنام البلدية للأسواق السعودية منذ رفع الحظر السعودي المؤقت عن صادرات الأردن، يوم الخميس ما قبل الماضي، بلغ137 ألف رأس، ما يشكل أكثر من 28 بالمئة من الصادرات السنوية من الأغنام للسوق السعودية، والبالغة 400 ألف رأس سنويا.



وأضافت، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن الكوادر العاملة في سياق عمليات التصدير بذلت جهودا جبارة منذ رفع الحظر السعودي المؤقت عن صادرات الأردن من الأغنام البلدية لاستئناف التصدير للأسواق السعودية من خلال العمل في أيام العطل الرسمية وحتى ساعات متأخرة وصلت إلى ما بعد منتصف الليل.



ولفتت إلى أن استئناف التصدير للأسواق السعودية ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المواشي الذي يعد من القطاعات الرئيسة في محافظة المفرق.

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