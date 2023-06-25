الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : انخفاض قليل على الحرارة الاثنين

وزير الزراعة يفتتح مهرجان نكهات أردنية وأميركية

المفرق : تصدير 137 ألف رأس من الأغنام للأسواق السعودية

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

"الوطني للبحوث الزراعية" يدرب مهندسين أرتيريين حول تقنيات زراعة الأنسجة

توزيع مساعدات نقدية على أسر محتاجة بمناسبة عيد الاضحى

قتيل واصابات بعد خروج أفعوانية عن مسارها في السويد

القوات العراقية تعلن مقتل 5 إرهابيين في كركوك

معسكر تعريفي بقانوني الأحزاب والانتخاب في إربد

وزير الزراعة : الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا

الأحد، 25-06-2023 10:34 م

المفرق : تصدير 137 ألف رأس من الأغنام للأسواق السعودية

620232591625898149688


الوكيل الاخباري - قالت مديرة مديرية زراعة المفرق، الدكتورة ابتهال الخريشا، إن صادرات المحافظة من الأغنام البلدية للأسواق السعودية منذ رفع الحظر السعودي المؤقت عن صادرات الأردن، يوم الخميس ما قبل الماضي، بلغ137 ألف رأس، ما يشكل أكثر من 28 بالمئة من الصادرات السنوية من الأغنام للسوق السعودية، والبالغة 400 ألف رأس سنويا.

وأضافت، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن الكوادر العاملة في سياق عمليات التصدير بذلت جهودا جبارة منذ رفع الحظر السعودي المؤقت عن صادرات الأردن من الأغنام البلدية لاستئناف التصدير للأسواق السعودية من خلال العمل في أيام العطل الرسمية وحتى ساعات متأخرة وصلت إلى ما بعد منتصف الليل.

ولفتت إلى أن استئناف التصدير للأسواق السعودية ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المواشي الذي يعد من القطاعات الرئيسة في محافظة المفرق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

وزير الزراعة يفتتح مهرجان نكهات أردنية وأميركية

e

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

t

"الوطني للبحوث الزراعية" يدرب مهندسين أرتيريين حول تقنيات زراعة الأنسجة

620232114523321339740

توزيع مساعدات نقدية على أسر محتاجة بمناسبة عيد الاضحى

r

معسكر تعريفي بقانوني الأحزاب والانتخاب في إربد

rrr

وزير الزراعة : الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا

أخبار متعلقة
e

بلدية الكرك الكبرى تفتتح بازارها الأول

مفرق

اختتام برنامج حزم اليافعين في مديرية شباب المفرق

2

مديرية زراعة الزرقاء تنهي تجهيزاتها لإنشاء غابة حرجية في الهاشمية

1687347953108

استحداث تخصص بكالوريوس تمريض في البلقاء التطبيقية

eeeettt

شباب الكرك تكرم المراكز الشبابية الفائزة بمسابقة أفضل واجهة إعلامية

ww

الملكة رانيا والملكة ليتيزيا تزوران ورش تدريب في مجال المحافظة على التراث الاسباني