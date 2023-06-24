بلدية الكرك الكبرى تفتتح بازارها الأول

الوكيل الاخباري -افتتحت نائب رئيس بلدية الكرك الكبرى، عبلة المجالي، اليوم السبت، في مجمع هزاع المجالي التنموي بازار بلدية الكرك الكبرى الأول، بمشاركة سيدات من مختلف أنحاء المحافظة.



وقالت المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البازار الذي يستمر 3 أيام بالتعاون مع بازار نشميات الكرك للحرف اليدوية، يأتي في إطار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، وصولا إلى تمكين سيدات المجتمع المحلي في مختلف الحرف اليدوية والغذائية التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي لأسرهن.

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