الملك: ستبقى القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات القضايا العربية

الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

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وأضاف جلالته اليوم الأحد خلال مؤتمر دعم القدس "صمود وتنمية"، في القاهرة أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية، مضيفاً "نجدد تأكيدنا على ضرورة توحيد الجهود العربية، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم".



وطالب جلالته المجتمع الدولي بتلبية حقوق أشقائنا الفلسطينيين العادلة والمشروعة، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين، يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية، والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

