الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يغلق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة - فيديو

بايدن: هناك اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

الملك : مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة

الملك يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

نائب رئيس مجلس مستشفى المعمداني: ما زلنا في حالة صدمة

471 شهيداً حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

سرايا القدس: قصفنا حشدا لقوات الاحتلال في غلاف غزة

العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر

عاجل

الأمن يغلق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة - فيديو

الأربعاء، 18-10-2023 05:34 م

الملك : مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة

الملك



الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.

وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، والتي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.

وحذر جلالته من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

الأمن يغلق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة - فيديو

420232201745604827734

الملك يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

1697635226785

حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً

-1304900004

الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.26.42 PM

الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر

55858

النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة

أخبار متعلقة
394018_60_1672656437

توجيه عاجل من الملك للحكومة

مبنى رئاسة الوزراء

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

الملك

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

iiii

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

920232419132512783806

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

الملك 10

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني