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الإثنين، 21-08-2023 05:30 م

الملك يتابع اجتماعاً بقصر الحسينية ويصدر توجيهات

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الوكيل الاخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025).

وأكد جلالة الملك خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة أن تساهم مشاريع الخطة الوطنية للزراعة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

ودعا جلالته إلى العمل على إزالة جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة، خاصة فيما يتعلق بتسويق الصادرات الزراعية، مؤكدا أهمية دور مجلس الأمن الغذائي في دعم القطاع الزراعي.

بدوره، أشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن المملكة قد حققت ما نسبته 60 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من حاجاتها الغذائية من خلال قطاع الزراعة المحلي.

كما استعرض أبرز إنجازات الخطة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أنجزت 27 من أصل 31 مشروعا خلال 2022، في حين يتم العمل على إنجاز المشاريع الأربعة المتبقية.

وتتمثل أبرز مخرجات العام 2022 في تمويل مشاريع استثمارية وصلت قيمتها إلى 9ر58 مليون دينار، منها 9ر52 مليون دينار ممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي و6 ملايين دينار من القطاع الخاص.

وتضمنت المخرجات في عام 2022، وفق الحنيفات، الدعم الذكي لمربي الثروة الحيوانية والبدء بتأسيس مركزين للتدريب الميداني، مشيرا إلى أن المخرجات تستهدف توفير نحو 13.090 فرصة عمل دائمة للأردنيين فضلا عن فرص التدريب.

وأكد الوزير أن المشاريع الأربعة للعام 2023 تراوحت نسبة الإنجاز فيها بين 50 - 90 بالمئة، وهي تشغيل الزراعة الحديثة- مبادرات الأعمال، وإنشاء سجل مزرعة رقمي شامل، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأمن الغذائي، وتطوير الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وأشار الحنيفات إلى أن قيمة بنود الخطة تقدر بـ 389 مليون دينار تنفذ على مدار أربع سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة الإقراض الزراعي، وتبلغ حصة الخزينة منها 170 مليون دينار.

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