الملك يتوجه إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ نواف الصباح

الوكيل الإخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم العزاء بوفاة أمير دولة الكويت الراحل المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

اضافة اعلان



ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



كما يرافق جلالة الملك وفد رسمي يضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.



وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.