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الثلاثاء، 31-10-2023 06:34 م

الملك يصل إلى أبو ظبي

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الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي، اليوم الثلاثاء، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وكان في استقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.

ويعقد جلالته وسمو الشيخ محمد بن زايد لقاء، غدا الأربعاء، لبحث الأوضاع المتدهورة في غزة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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