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الخميس، 29-02-2024 01:17 م

بتوجيهات ملكية القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على غزة

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، انزالين جويين لمساعدات اغاثية وغذائية للأهل في قطاع غزة.

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وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقتين، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع. 


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

 





 




 

 


 

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