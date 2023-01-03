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الثلاثاء، 03-01-2023 01:08 م

المواصفات والمقاييس: التحقق من صحة قراءات 17.6 ألف عداد تكسي

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الوكيل الإخباري – أحمد بني هاني
كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنه تم التحقق من صحة قراءات 17661 عداد تكسي في الفترة من 1 كانون ثاني وحتى 1 كانون أول من عام 2022.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه يتم التحقق من من صحة قراءات عدادات التكسي بشكل سنوي عند ترخيص المركبات أو عند إجراء الصيانة للعداد أو عند نقل ملكية المركبة أو عند تغيير أو استبدال المركبة.

وأضافت أنها تلقت 3 شكاوى خلال العام الماضي على عدادات التكسي حول عدم وجود أختام على العداد أو قراءة غير صحيحة للعداد، حيث تم متابعة الشكاوى والتحقق من العدادات وتبين أنها مطابقة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بتحويل مخالفتين إلى الجهات القانونية، حيث يفرض قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته على من يتلاعب بقراءة عداد التكسي، غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو الحبس مدة لا تقل عن أربعة شهور ولا تزيد عن ستة شهور، أو بكلتا العقوبتين، على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف العداد المخالف.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة الانتباه إلى وجود أختام مؤسسة المواصفات والمقاييس على عداد التكسي، وفي حال الشك بصحة قراءة العداد عدم التردد في إبلاغ المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى (065301243) أو صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيقونة الشكاوى على موقعها الإلكتروني www.jsmo.gov.jo، أو عبر تطبيق "بخدمتكم".

 




 

 


 

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