الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المياه : حملة أمنية في حسينية معان ووادي السير لازالة 28 اعتداء

مفاجأة كبيرة بشأن جدري القرود

الكويت تصرف 3 دجاجات لكل شخص شهريا

أبو دقر: الطلب على الدجاج كالمعتاد و 700 ألف طير يباع بالأسواق المحلية يومياً

الامن يعلن عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

بايدن في زلة جديدة: تذكرروا أنني قائدكم العام

رفع الطاقة الكهربائية المصدرة لفلسطين إلى ٨٠ ميجا واط - صور

وزارة الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال

إنجاز 95% من المرحلة الأولى لدراسات سكة الحديد الوطنية

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

الإثنين، 30-05-2022 03:29 م

المياه : حملة أمنية في حسينية معان ووادي السير لازالة 28 اعتداء

7d376dc9-49b4-489a-bd3a-e51d90a5ae83


الوكيل الاخباري- كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - مديرية الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية  بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل ومديرية الحفر بالتعاون مع شركة مياه العقبة حملة لازالة الاعتداءات المتكررة على الخط الناقل الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لاستخدامها لري مزارع ولغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الشارع الرئيسي حيث تم ضبط 21 اعتداء وازالتها في الحسينية – معان و7 اعتداءات في وادي السير . 

اضافة اعلان


وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية  بالتعاون مع شركة مياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام – مركز امن الحسينية وقوات الدرك بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط بأقطار مختلفة لري مزارع وتزويد مرشات لغسيل السيارات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة . 


وفي عمان / منطقة وادي السير نفذت الوزارة/ سلطة المياه حملة بالتنسيق مع المنسق الامني وبالتعاون مع الامن العام والدرك حملة اخرى لازالة اعتداءات على نبع وادي السير من خلال تمديد 7 خطوط قطر 5 انش لتعبئة صهاريج وبيع مياه بطريقة مخالفة حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات بالواقعة . 


وثمنت الوزارة وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الاجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1653912450458

ورشة حول الواقع المروري في مدينة السلط

6294acdb3e559

الدولية للطاقة الذرية تدعم الأردن بـ50% من كلفة جهاز طبي

1653910200784

محافظات المملكة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

دواجن

أبو دقر: الطلب على الدجاج كالمعتاد و 700 ألف طير يباع بالأسواق المحلية يومياً

خ

ديوان المحاسبة يشارك في ندوة عالمية للمحاسبة في السعودية

لا

اختتام أنشطة حملة الحق في العدالة لعام 2022 في الأردن

أخبار متعلقة
Nuclear-Cooling-Towers

"الدولية للطاقة الذرية": مستعدون للتعاون مع الأردن حول البرنامج النووي

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

حالة البلاد: التحلية خيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن

520221910226332862321

وزارة المياه : الصيف المقبل سيكون حرجا

وزارة المياه والري1

بدء أعمال اللقاء الثاني عشر لفريق خبراء المياه

WhatsApp Image 2022-05-21 at 1.32.04 PM

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الكرك وعين الباشا

5202218115418457209410

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في وادي السير