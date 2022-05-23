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الإثنين، 23-05-2022 03:55 م

بدء أعمال اللقاء الثاني عشر لفريق خبراء المياه

وزارة المياه والري1


الوكيل الاخياري - بدأت، اليوم الاثنين، في عمان، أعمال اللقاء الثاني عشر لفريق خبراء المياه، بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة والاقتصاد.

ويهدف اللقاء إلى مواصلة دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لزيادة الأمن المائي، وتعزيز الاستثمارات المائية وريادة الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تنفيذ أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط.

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