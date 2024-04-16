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الثلاثاء، 16-04-2024 02:38 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في دير علا

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الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وقالت السلطة في بيان إن الحملة شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة تلة الرمل، وكانت عبارة عن إزالة عدد من خطوط المياه التي تستخدم لسحب المياه مباشرة من القناة بطرق غير مشروعة لري وحدات زراعية على الرغم من وجود أجهزة ري لها، بالإضافة لإزالة اعتداء على أرض الخزينة بمنطقة تل الرمل، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.


وأضافت أن مديرية إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى/ مديرية اعتداءات شمال البحر الميت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة مستمرة في حملاتها للحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة، وتقليل الفاقد وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.

 




 

 


 

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