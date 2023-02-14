المياه : ضبط 9 اعتداءات على خطوط ناقلة في المفرق

الوكيل الاخباري - ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، في منطقة الباعج بمحافظة المفرق، 9 اعتداءات على خطوط ناقلة شبكات مياه تغذي منازل ومزارع وتعبئة صهاريج مخالفة.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى فصل الخطوط من مصدرها حسب الأصول، وإعداد الضبوطات اللازمة لاستكمال الإجراءات وإحالتها للجهات المختصة.



وعلى صعيد متصل، أوضحت الوزارة أنه جرى ردم البئر المخالف الذي جرى حفره في منطقة الخالدية، وضبط الحفارة وحجزها أول أمس.

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