السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

ايعاز من وزير الاشغال بشأن طريق يرقا

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

وزير اسبق يُعلّق على قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة للمرة الرابعة

الأولى بالتوجيهي في فلسطين تكشف سر تفوقها بمعدل 99.7%

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين

السبت، 30-07-2022 04:04 م

الطاقة الذرية والوكالة الدولية في ورشة عمل حول معالجة المواد المشعة

image (2)


الوكيل الإخباري - استضافت هيئة الطاقة الذرية الأردنية أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة عمل فنية في مجال معالجة وإدارة المواد المشعة ذات المنشأ الطبيعي (NORM) الناتجة عن محطات تحلية المياه، بحضور مشاركين من الهيئة ومن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومن وزارة المياه والري.اضافة اعلان


وافتتح الورشة رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، وأمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصباغ.

وتطرق طوقان إلى أهمية انعقاد هذه الورشة في ظل شح وندرة المصادر المائية المتوفرة في المملكة، وأهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة للمضي قدماً في معالجة مياه الشرب بطرق علمية وبتقنيات حديثة تضمن أعلى المواصفات الفنية والمعايير الدولية لمياه الشرب للمواطنيين في شتى أنحاء المملكة، وخصوصا في المناطق السكنية النائية التي تعاني نقصا حادا في مياه الشرب.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قامت بتزويد وزارة المياه والري الأردنية بمحطة تنقية للمياه الجوفية بقدرة 40 م3 / ساعة، حيث تعمل على ازالة المواد المشعة منها بفعالية وكفاءة وتوفر مياه شرب نقية لبعض المناطق النائية بالأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

fffff

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

1659177035424

جمعية الدار للثقافة والفنون تنفذ منحوتة عرار

441768_1_1642439840

نوفان العجارمة يكتب: مشروع قانون حقوق الطفل يتفق وأحكام الدستور

720222915622869185973

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

d7907cde0f7d62de4b61153c816d1e12

ايعاز من وزير الاشغال بشأن طريق يرقا

أخبار متعلقة
449bbdd8-0c3d-4a5b-9fd6-aaa9e4ee2cea

المياه تناشد عدم التنزه أو السباحة بالقرب من المواقع المائية تجنباً للغرق

377977_3_1658995432

مذكرة تفاهم بين المياه وحرير لتنمية المجتمعات المحلية

وزارة المياه والري

المياه: نبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة

294360396_1121879681873857_3550816396912341375_n

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

main_image62cffd330542e (1)

المياه: ضبط اعتداءات في مناطق شارع الأردن والشونة الجنوبية

293269776_1116584665736692_1714902487957636498_n

ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج مياه مخالفة