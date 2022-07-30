الطاقة الذرية والوكالة الدولية في ورشة عمل حول معالجة المواد المشعة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

استضافت هيئة الطاقة الذرية الأردنية أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة عمل فنية في مجال معالجة وإدارة المواد المشعة ذات المنشأ الطبيعي (NORM) الناتجة عن محطات تحلية المياه، بحضور مشاركين من الهيئة ومن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومن وزارة المياه والري.وافتتح الورشة رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، وأمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصباغ.وتطرق طوقان إلى أهمية انعقاد هذه الورشة في ظل شح وندرة المصادر المائية المتوفرة في المملكة، وأهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة للمضي قدماً في معالجة مياه الشرب بطرق علمية وبتقنيات حديثة تضمن أعلى المواصفات الفنية والمعايير الدولية لمياه الشرب للمواطنيين في شتى أنحاء المملكة، وخصوصا في المناطق السكنية النائية التي تعاني نقصا حادا في مياه الشرب.وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قامت بتزويد وزارة المياه والري الأردنية بمحطة تنقية للمياه الجوفية بقدرة 40 م3 / ساعة، حيث تعمل على ازالة المواد المشعة منها بفعالية وكفاءة وتوفر مياه شرب نقية لبعض المناطق النائية بالأردن.