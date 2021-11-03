النجار تشارك بمؤتمر آثار تغير المناخ في التراث الثقافي والطبيعي

الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، أمس الثلاثاء، في مؤتمر "آثار تغير المناخ على التراث الثقافي والطبيعي"، الذي نظّمته حكومة اليونان في إطار مؤتمر الأمم المتحدة 2021، عن بعد.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأبعاء، أعربت النجار، في كلمة لها خلال المشاركة، عن تقديرها واحترامها لكل الجهود المخلصة وراء مبادرة الحماية المدنية وأزمة المناخ، التي تُعدّ جزءاً مهماً من الجهد العالمي في مؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26.

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