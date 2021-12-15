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الأربعاء، 15-12-2021 11:07 ص

النجار يبرر توقيع الأردن لاتفاق النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري - كشف وزير المياه والري محمد النجار الأسباب التي دفعت الأردن إلى توقيع اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات.

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وقال النجار خلال جلسة نيابية لمناقشة اتفاق النوايا، صباح الأربعاء، إن الفكرة طرحت لأول مرة قبل نحو خمسة أشهر بسبب التغير المناخي في المنطقة.

 

وأضاف أن ما مر فيه قطاع المياه خلال العقود الأربعة الماضية يدفعنا لإيجاد حلول وخاصة أن الأردن يعد من أفقر الدول.

 

وأشار النجار إلى أن عجز المياه في قطاع مياه الشرب فقط بلغ 60 مليون متر مكعب في مياه الشرب.

 

وبيّن، أن تخزين السدود وحتى أمس الثلاثاء بلغ 72 مليون متر مكعب وهي فقط 20.5% من سعة السدود.

 

وتحدث الوزير عن مشاريع قامت بها وزارة المياه لتأمين حاجات الأردن من المياه من مشاريع تحلية وجر مياه وحفر آبار جوفية.

 

وأوضح النجار أن استهلاك الأردن سنويا يبلغ 1 مليار متر مكعب منها 510 ملايين لمياه الشرب والباقي للاحتياجات الأخرى.

 

وتابع أنه يتم تأمين 95 مليون متر مكعب من قناة الملك عبدالله وروافد نهر اليرموك ومصادر أخرى، فيما يتم تأمين الكميات الباقية من مياه الأمطار وتخزين السدود.

 

ولفت النجار إلى أن مشروع الناقل الوطني أكبر مشروع في تاريخ وزارة المياه لتأمين كميات كبيرة من المياه من مصدر واحد.

 

وقال إن الحكومة وافقت على فكرة المشروع شريطة أن يتم ربطه بتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب مقابل الكهرباء، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المستنزفة والحد من الاستخراج الكبير على أن يتم إعادة الاستخراج بعد عام 2040.

 

وشدد على أن المشروع المقترح في حال تنفيذه سيعزز من المخزون الاستراتيجي للمياه في الأردن، مؤكدا أنه سيتم البدء في دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حتى أيلول القادم.

 

وأضاف أن عدم توقيع الاتفاقية لا يرتب على الأردن أي التزامات مالية أو قانونية، مؤكدا أن الوزارة تعمل بهدف توفير مياه الشرب وللاستخدامات الزراعية وخاصة بسبب تأثر التربة في الأغوار وانخفاض المحاصيل الزراعية وعدم حصول بعض المناطق الزراعية على الحصة الكافية من المياه.

 

 

 

 

 




 

 


 

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