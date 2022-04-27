النزاهة ومكافحة الفساد تعقد لقاء توعويا يستهدف الشباب

الوكيل الإخباري - عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة الشباب، لقاء توعويا حواريا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مشرفي وأعضاء المراكز والمعسكرات الشبابية التابعة للوزارة، بهدف التعريف بعمل الهيئة وتعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية، والتنسيق لتنفيذ برنامج النزاهة والشفافية الذي ستقيمه مديرية المراكز الشبابية والكشافة.

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وأكد أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أهمية الشراكة مع وزارة الشباب لإيصال رسائل الهيئة إلى الشباب بمختلف فئاتهم العمرية ليكونوا ممثلين عن الهيئة في مجتمعهم ويسهموا في نشر الوعي والتعريف بمهامها وأهدافها بما يرسخ ثقافة النزاهة ونبذ الفساد.



ودعا الشباب إلى التفاعل مع الحملات الإعلامية والتوعوية التي تطلقها الهيئة من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على أنشطتها والفعاليات التي تنظمها من خلال تطبيق الهاتف الذكي الذي يمكن المواطنين من تقديم الشكاوى والإخبارات.



وأشاد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، بجهود الهيئة الوطنية للحفاظ على مقدرات الوطن.



وقال إن الوزارة تعمل ضمن المنظومة الوطنية الشاملة بالتشارك مع الجهات والقطاعات كافة، مشيرا إلى أهمية برنامج النزاهة والشفافية وتشكيل الأندية والفرق في المراكز الشبابية في زيادة الوعي بمفاهيم النزاهة ومحاربة الفساد، ترجمة للرسائل الملكية السامية.