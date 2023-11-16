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الخميس، 16-11-2023 02:06 م

النزاهة ومكافحة الفساد: توقيف شخصين 15 يوما تلاعبا بأموال الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة

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الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية قضية تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بالعمالة الوافدة أحدهما موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي والثاني من العمالة المصرية، حيث أسند إليهما جريمة التزوير الجنائي واستثمار الوظيفة وجريمة الرشوة.اضافة اعلان


مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال، إن هذه القضية أُحيلت في وقت سابق إلى النيابة العامة وأن الجرائم التي ارتكبت فيها وقعت بين شهر تشرين الثاني من عام 2021 لغاية شهر أيار من العام الجاري 2023، حيث كان الوافد المصري يقدّم الكشوفات للعمال الوافدين ذوي مستحقات الدفعة الواحدة لموظف الضمان الاجتماعي بشكل غير أصولي لصرفها مما ترتب على ذلك ضياع مبلغ 405 آلاف دينار لما مجموعه 3252 معاملة.

 




 

 


 

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