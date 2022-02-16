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الأربعاء، 16-02-2022 03:49 م

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

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الوكيل الإخباري - قدّر رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي خسائر القطاع السياحي منذ بداية العام الحالي بعشرات الملايين من الدنانير جراء القيود المشددة في التعامل مع جائحة كورونا.

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وقال الهندي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإعلان اليومي عن الإصابات بكورونا أثار الخوف في نفوس السياح القادمين إلى الأردن وأشعرهم بأن هناك خطرا على حياتهم وكذلك التصريحات المتضاربة بين المسؤولين.

 

وأضاف أنه يجب إلغاء جدول الإصابات اليومية عن الإصابات والاكتفاء بإعلان أرقام الدخولات إلى المستشفيات والخروج منها، إلى جانب الاكتفاء بالتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

 

وأشار الهندي إلى أن الإجراءات التخفيفية المنوي تطبيقها خلال المرحلة المقبلة جيدة وقد ترفع أعداد السياح ونسب إشغال الفنادق تدريجيا وصولا إلى الإشغال الكامل لها.

 

وبيّن أن إلغاء الفحوصات على القادمين من الخارج وعدم اشتراط إجراء فحص PCR للمدعوين سواء في الاحتفالات وغيرها سينعكس إيجابا على نمو القطاع السياحي. 

 

ودعا الهندي إلى شمول كافة المنشآت السياحية في برنامج استدامة الذي تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتوسع فيه مع اتخاذ قرارات من شأنها دعم قدرة المنشآت على الاستمرار.

 

يشار إلى أن الحكومة بصدد الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن إجراءات تخفيفية لتشجيع السياحة وتحريك عجلة الاقتصاد.

 

وقد تتضمن الإجراءات إلغاء فحوصات كورونا على القادمين من الخارج وإلغاء القيود المفروضة على المناسبات والاحتفالات وتقليل مدة الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات.

 

 




 

 


 

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