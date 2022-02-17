الهواري: القطاع الصحي الحكومي اصبح منافساً ومن يريد التحقق فليذهب لمستشفى البشير

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن القطاع الصحي الحكومي أصبح منافسا للقطاع الخاص، داعيا كل من لديه فضول لرؤية ذلك التوجه إلى زيارة مستشفى البشير ومشاهدة التغيير. اضافة اعلان





وقال الهواري خلال استضافته عبر صوت المملكة: "زوروا مستشفى الجراحات التخصصية داخل مستشفى البشير".



وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ مستشفيات البشير يجرى أكثر من 80 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 600 عملية قسطرة، وأكثر من 80 عملية رئة، والتي لم تكن تقدم في البشير وتحول الى مستشفيات أخرى، إضافة إلى مستشفى سميح دروزة للأورام.



ونفى الهواري قطعيا التوجه إلى خصخصة المستشفيات الحكومية.



