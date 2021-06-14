الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ العاصمة لـ الوكيل : إجراءات للتعامل مع التجول خلال الحظر

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا

الصفدي يجتمع مع الأونروا اليوم

ارتفاع في أسعار الذهب مع هبوط في سعر البيتكوين, ما هي العلاقة بينهما؟

صحة الزرقاء لـ الوكيل : 3 إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

الحكومة توقّع على صرف مستحقات معلمي منصة درسك

هيئة الإعلام تحجب عددا من المواقع الإلكترونية المخالفة

الهيئة البحرية : تأهب العقبة لأي تسرب من ناقلة نفطية في باب المندب

السعودية..قرار إضافي بشأن الحج هذا العام

الصناعة: إجراءات قانونية بحق جمعية الدواجن لطلبها البيع بسعر موحد

الإثنين، 14-06-2021 11:59 ص

الهيئة البحرية : تأهب العقبة لأي تسرب من ناقلة نفطية في باب المندب

س


الوكيل الإخباري - اتخذت الهيئة البحرية الأردنية، إجراءات مشددة، للتأهب لأي تسرب نفطي من ناقلة النفط التي ترسو في باب المندب.

اضافة اعلان

وقال مدير الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان في تصريحات صحفية، إن الهيئة تتابع عن كثب تسرب من ناقلة نفطية في مضيق باب المندب في اليمن.


وأوضح السلمان، أن الأردن بحث مع الدول المطلة على البحر الأحمر، قضية الناقلة، مضيفاً أن هذه الناقلة النفطية قنبلة موقوتة وأي تسرب نفطي له تبعات على البيئة البحرية وعلى الشواطئ المطلة على البحر الأحمر ومنها شاطئ العقبة.


وأشار الى أن المسافة بين العقبة وباب المندب بعيدة، لكن من الممكن أن يصل التسرب النفطي عبر طرق مختلفة.


وبين أن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات أبدى اهتمام كبير بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة البحرية لمواجهة أي تسرب نفطي محتمل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كشف

محافظ العاصمة لـ الوكيل : إجراءات للتعامل مع التجول خلال الحظر

مصنع

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا

اونو

الصفدي يجتمع مع الأونروا اليوم

كمن

صحة الزرقاء لـ الوكيل : 3 إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

bb709fd6b9b8727841cd512a3f05495c

الحكومة توقّع على صرف مستحقات معلمي منصة درسك

مواقع

هيئة الإعلام تحجب عددا من المواقع الإلكترونية المخالفة