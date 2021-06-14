الهيئة البحرية : تأهب العقبة لأي تسرب من ناقلة نفطية في باب المندب

الوكيل الإخباري - اتخذت الهيئة البحرية الأردنية، إجراءات مشددة، للتأهب لأي تسرب نفطي من ناقلة النفط التي ترسو في باب المندب.

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وقال مدير الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان في تصريحات صحفية، إن الهيئة تتابع عن كثب تسرب من ناقلة نفطية في مضيق باب المندب في اليمن.



وأوضح السلمان، أن الأردن بحث مع الدول المطلة على البحر الأحمر، قضية الناقلة، مضيفاً أن هذه الناقلة النفطية قنبلة موقوتة وأي تسرب نفطي له تبعات على البيئة البحرية وعلى الشواطئ المطلة على البحر الأحمر ومنها شاطئ العقبة.



وأشار الى أن المسافة بين العقبة وباب المندب بعيدة، لكن من الممكن أن يصل التسرب النفطي عبر طرق مختلفة.



وبين أن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات أبدى اهتمام كبير بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة البحرية لمواجهة أي تسرب نفطي محتمل.

