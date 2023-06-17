الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الوكيل الاخباري- أقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، معرضا بعنوان "حرير الغور" ضمن مخرجات مشروع بناء وتعافي السيدات الأردنيات اقتصاديا ونفسيا.

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ويتضمن المعرض، الذي أقيم برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في بيت وداد قعوار للثوب العربي – طراز، معروضات صديقة للبيئة من المواد الطبيعية، من إنتاج سيدات أردنيات في عدد من المحافظات ودور الرعاية والتأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يخصص ريع المعرض للسيدات لتمكينهن اقتصاديا.



وقال مندوب وزيرة التنمية، أمين عام الوزارة، الدكتور برق الضمور، في حفل الافتتاح، إن أهمية المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام تكمن في تركيزه على تمكين السيدات اقتصاديا، وتحفيزهن للاعتماد على أنفسهن بما يعزز استقلاليتهن ومساعدتهن في تأمين دخل لأسرهن، ويحقق نتائج وأثرا إيجابيا لهن وللمجتمع، ويعكس صورة إيجابية على التشبيك بين المؤسسات الشريكة الداعمة.



بدوره، بين أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور، حسين الشبلي، إن مشروع بناء وتعافي السيدات الأردنيات اقتصاديا ونفسيا، يأتي في إطار تنفيذ الرؤية الملكية في التنمية الاجتماعية؛ في التركيز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعود بالفائدة على الأسر والمجتمع.



وقال إن المشروع يستهدف السيدات الأردنيات، في إطار برامج التدريب والتمكين الاقتصادي، وصولا إلى توفير فرص تدريب وعمل لرفع المستوى الاقتصادي للمرأة.

وتضمن حفل الافتتاح، جلسة حوارية حول أثر تنفيذ البرامج على السيدات داخل دور الرعاية والتأهيل، ومناقشة التحديات وسبل التطوير.



يذكر أن الهيئة بدأت عام 2022، تنفيذ المشروع الذي سينتهي مع نهاية تموز المقبل، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وبدعم من مؤسسة فورد.



ويستهدف المشروع السيدات في المجتمعات المحلية، وفي دور الرعاية والتأهيل، لتأهيلهن نفسيا وتمكينهن اقتصاديا من خلال تدريبات في السايكودراما والرياضة وادارة المشاريع وتنمية المهارات في مختلف.