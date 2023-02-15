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الأربعاء، 15-02-2023 04:38 م

الوطني لمكافحة الأوبئة ينشر نصائح لتجنب التسمم الغذائي

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الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أنه يتابع عن كثب تطورات التسمم الغذائي في محافظة جرش بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية.

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وتأتي هذه المتابعة من قبل المركز في إطار ضمان سلامة وصحة الآليات وإجراءات التقصّي الوبائي والبيئي؛ للوصول إلى بيانات حول المرضى الذين راجعو المؤسسات الصحية في المحافظات المعنية، ليتم تحليلها للوصول إلى فرضيات تساعد على التوصّل إلى مصدر العدوى أو المادة الغذائية التي تسببت بهذا التسمّم، والخروج بتوصيات من شأنها أن تقلّل من حدوث تسمّمات مشابهه مستقبلا.


هذا ويقوم المركز بالعمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالرصد والتقصّي الوبائي، وتدريب فرق الاستجابة السريعة والاستعداد للتعامل مع أي أحداث مشابهه بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


وفيما يتعلق بالنصائح لتجنب التسمم الغذائي عند تناول الطعام خارج المنزل؛ فيجب التأكّد من نظافة المكان، وتناول الأطعمة الموثوق في أماكن إعدادها والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة لسلامة الغذاء، والتأكّد من اتباع العاملين في المطعم الممارسات الصحية الآمنة، مثل ارتداء القفازات واستخدام الأواني النظيفة.


ومن هذه النصائح أيضا، الحرص على شراء الأغذية المغلّفة، و عدم تناول الأطعمة المكشوفة بصفة عامة، وعدم شراء الأطعمة من الباعة المتجولين لتجنّب مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي، والحرص على التخلّص من باقي الأطعمة وعدم تخزينها، والتأكّد من أن الطهي للطعام يتم بشكل جيد، وتجنب تناول اللحوم والدواجن والسمك والبيض غير التام النضج وكذلك غير المعروف المصدر، ويفضّل شرب الحليب واللبن المبستر وكذلك المياه المعدنية المعبأة والمغلقة، واختيار العصائر المغلقة، والتأكّد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل تناولها، كما ينبغي الحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد قضاء الحاجة وقبل تناول الطعام، وعدم تواجد الذباب والحشرات حتى لا تنقل الجراثيم إلى الطعام.


وتعتبر الممارسات الآمنة للتعامل مع الأغذية من أهم العوامل للوقاية من التسمّم الغذائي؛ وذلك من خلال تنظيف الأواني جيدا قبل إعداد الطعام وتناوله، وحفظ الطعام في الثلاجة، وعدم تحضير كميات كبيرة منه، وغسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها، وعدم تناول الحليب ومشتقاته غير المبسترة و اللحوم غير المطهوة جيدا، وفصل الأطعمة النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل، وعدم ترك الطعام مكشوفًا ومعرضًا للتلوّث والحشرات، والتخلّص من الطعام عند الشك بسلامته من ناحية تغيير الطعم و اللون والرائحة والقوام، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وقبل وبعد تناول الطعام، والمحافظة أيضا على نظافة اليدين بعد استخدام دورات المياه.

 




 

 


 

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