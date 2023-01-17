320 ألفا راجعوا مستشفى جرش الحكومي العام الماضي

الوكيل الإخباري - راجع مستشفى جرش الحكومي العام الماضي، نحو 320 ألف شخص، منهم 150.299 مراجعا لقسم الأسعاف والطوارئ، وفقا لمدير مستشفى جرش الحكومي، صادق العتوم.

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وقال العتوم إنّ قسم العمليات أجرى نحو 2012 عملية جراحية منها 540 عملية جراحية نوعية مثل عمليات استبدال عدسات العين، وتركيب صفائح وبراغي و62،255 صورة أشعة و10,185صورة طبقية و2803 صورة رنين مغناطيسي و6247 صورة تلفزيونية.



وأضاف، أن نحو 113،424 شخص راجعوا عيادات الاختصاص، فيما بلغ عدد الدخولات نحو 10628 منها 2711 في قسم الأطفال (بازدياد ملحوظ بإعداد دخولات الأطفال خاصة في نهاية العام)، مبينا أنه بلغ عدد الدخولات في قسم النسائية والتوليد نحو 3343.



وأشار إلى أن مجلس محافظة جرش خصص 320 ألف دينار للعام الحالي لمستشفى جرش الحكومي وهي "غير كافية لشراء أجهزة طبية وأسرة طبية للمستشفى".



وأوضح العتوم، أن 85% من مراجعي قسم الأسعاف والطوارئ هي حالات غير طارئة وكان بإمكانهم مراجعة المراكز الصحية.



مستشفى جرش، تأسس عام 1968 وهو المستشفى الوحيد داخل المحافظة.

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