الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

اسكان مشروع الغباوي بلا كهرباء ولا ماء وبلدية الزرقاء غائبة

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

90 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي وآخر موعد اليوم

البدء بتنفيذ أعمال صيانة مسائية لطريق المطار

اطلاق دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات

المواصفات تترأس الاجتماع الثالث لضباط ارتباط المياه

تشكيل فريق عمل أمريكي أوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا

إيعاز هام من مدير الأمن العام

عودة 3325 لاجئا سوريا من الأردن إلى بلادهم في 9 أشهر

البلبيسي: متحورات فيروس كورونا لا تُشكل خطراً

الخميس، 20-10-2022 09:15 ص

اليرموك: الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مركز الريادة والابتكار

j1


الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مركز الريادة والابتكار في الجامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وشؤون البحث العلمي والجودة، ومدير المركز مقررا للمجلس، وعضوية كلا من عمداء كليات الأعمال، الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والصيدلة، بالإضافة إلى عميد البحث العلمي والدراسات العليا.اضافة اعلان


ويضم المجلس في عضويته أيضا المهندس وليد دولات المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة اورانج، والمهندس ابراهيم فزع مدير ومؤسس شمال ستارت، والدكتور باسل خضر مدير شعبة الابتكار في صندوق دعم البحث العلمي، ومحمد عبيدات مدير مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية.

يذكر بأن انشاء المركز جاء ليكون نواة لنشر ثقافة الابداع والابتكار بين الطلبة من مختلف التخصصات، واحتضان وتقديم الدعم لأفكارهم ومشاريعهم، وتقديم التدريب والاستشارات للطلبة في مجال الريادة والابتكار والمهارات الحياتية خلال فترة الاحتضان، وتوفير البيئة التقنية المناسبة والداعمة للإبداع في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية والتكنولوجية، للوصول الى نماذج أولية قابلة للتصنيع والتتجير والتسويق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ارض-الغباوي

اسكان مشروع الغباوي بلا كهرباء ولا ماء وبلدية الزرقاء غائبة

Mutah22

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

1202222133425863992263

90 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي وآخر موعد اليوم

z7EFgsY3BMfMF1QrgF0yan8uvdi2qZtmSwqrSM1D

البدء بتنفيذ أعمال صيانة مسائية لطريق المطار

635102bde94d8

اطلاق دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات

da7eb89c-249d-4330-b3e7-f36ed9eb9d44

المواصفات تترأس الاجتماع الثالث لضباط ارتباط المياه

أخبار متعلقة
2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

1020226143411590112699

إعلان للطلبة المتقدمين بطلبات التحاق على البرنامج الموازي في جامعة اليرموك

1020229184253647135528

اليرموك تشارك في مؤتمر نبيّنا الكريم والمساجد والإرشاد بتركيا

1020228182147209983036

مذكرة تفاهم بين اليرموك ومؤسسة الحسين للسرطان

1020225151518423765353

اليرموك توضح بخصوص قبولات ابناء كوادر الصحة المشرفين على التدريب الطلابي

main_image63417d2c1f456

الصحة توضح حول التنسيب بقبول ابنين لاحد اطبائها لدراسة الطب في اليرموك