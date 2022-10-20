اليرموك: الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مركز الريادة والابتكار

الوكيل الإخباري-

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قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مركز الريادة والابتكار في الجامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وشؤون البحث العلمي والجودة، ومدير المركز مقررا للمجلس، وعضوية كلا من عمداء كليات الأعمال، الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والصيدلة، بالإضافة إلى عميد البحث العلمي والدراسات العليا.ويضم المجلس في عضويته أيضا المهندس وليد دولات المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة اورانج، والمهندس ابراهيم فزع مدير ومؤسس شمال ستارت، والدكتور باسل خضر مدير شعبة الابتكار في صندوق دعم البحث العلمي، ومحمد عبيدات مدير مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية.يذكر بأن انشاء المركز جاء ليكون نواة لنشر ثقافة الابداع والابتكار بين الطلبة من مختلف التخصصات، واحتضان وتقديم الدعم لأفكارهم ومشاريعهم، وتقديم التدريب والاستشارات للطلبة في مجال الريادة والابتكار والمهارات الحياتية خلال فترة الاحتضان، وتوفير البيئة التقنية المناسبة والداعمة للإبداع في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية والتكنولوجية، للوصول الى نماذج أولية قابلة للتصنيع والتتجير والتسويق.