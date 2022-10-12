الأربعاء 12-10-2022
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المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك
الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً
إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة ولي العهد توقع مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني
كابيتال بنك يتعاقد مع شركة Carers لتقديم خدمات الرعاية الصحية الطبية والتمريضية المنزلية لموظفيه و عائلاتهم
مجموعة هيونداي موتور تحول جميع المركبات إلى مركبات محددة بالبرمجيات (SDV) بحلول عام 2025 لتقديم تحول نموذجي في تجربة العملاء والتنقل
اتفاقية تعاون بين "جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا" وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات العالمية ISACA
كورونا
كورونا
فشل تجربة سريرية للقاح مضاد لكوفيد عبر الأنف لأسترازينيكا
العلماء يتوقعون موجة ثالثة من متحور "أوميكرون" في أوروبا