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السبت، 10-06-2023 02:03 م

"اليرموك" بطلا "ليد الجامعات" للمرة الثانية على التوالي

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الوكيل الإخباري- حقق فريق جامعة اليرموك لقب بطولة كرة اليد للمرة الثانية على التوالي، في البطولة التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بمشاركة 16 جامعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الجامعة الأردنية بنتيجة 26/24. 

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وهنأ رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، الفريق وأسرة الجامعة بهذا اللقب، مبينا أن تحقيق الإنجازات الرياضية جزء لا يتجرأ من أهداف الجامعة ورؤيتها الشاملة، معربا في الوقت نفسه عن فخر أسرة الجامعة بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبي الفريق ومدربيهم على مدار مباريات البطولة، بحيث استطاعوا تسجيل إنجاز نوعي بالمحافظة على لقبها وإضافته إلى سجل الإنجازات الرياضية المتميزة للجامعة.


من جهته، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد خلف ذيابات، أن "العمادة " تسير وفق الخطة الاستراتيجية للجامعة من خلال الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية وتحفيز طلبتها على التميز والإبداع وتحقيق النتائج التي ترفع من أسم "اليرموك" في شتى المسابقات والبطولات سواء أكانت الثقافية أو الفنية أو الرياضية، مثنيا في ذات السياق على جهود لاعبي مختلف الفرق الرياضية في عمادة شؤون الطلبة وجهود الكادر التدريبي والإداري في دائرة النشاط الرياضي.


وفي ختام المباراة النهائية التي احتضنتها صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب، سلم مدير المدينة بسام الخلايلة فريق جامعة اليرموك كأس البطولة والميداليات الذهبية، بحضور كل من رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد الدكتور تيسير المنسي، ورئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، ونائب عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور رامي ملكاوي، ومديرة دائرة النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة ميرفت حتاملة.


يذكر أن فريق جامعة اليرموك لكرة اليد يضم 16 طالبا من مختلف كليات الجامعة، فيما يتولى الكابتن محمد البطاينة تدريب الفريق والكابتن عدي البطاينة مهمة إداري الفريق.


وتاليا أسماء الطلبة لاعبي فريق جامعة اليرموك لكرة اليد: 
- أحمد البس
- يوسف العطابي
- حسن العطابي
- ليث عبيدات
- مراد عبيدات
- حسني عبيدات
- ليث حرافشة
- كرم الكوفحي
- أحمد المنسي
- أسامة عبيدات
- محمد الطاهات
- حسام أبو سردانة
- عثمان علي
- محمد الزينات
- حسام التركمان
- عمر حرز الله

 




 

 


 

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